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16. Ankara Kitap Fuarı ATO'da başladı

2005’ten beri düzenli olarak gerçekleşen Ankara Kitap Fuarı’nın 16.’sı ATO Congresium'da başladı. “Kitap şöleni” olarak değerlendirilen fuar, 31 Ekim’e kadar sürecek.
16. Ankara Kitap Fuarı ATO'da başladı

Başkent’te 2005’ten beri düzenli olarak düzenlenen Ankara Kitap Fuarı’nın 16.’sı ATO Congresium'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve “kitap şöleni” olarak değerlendirilen fuar, 31 Ekim’e kadar sürecek.

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YÜZLERCE YAYINEVİ, BİNLERCE ETKİNLİK

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle binden fazla etkinliğin gerçekleştirileceği 16. Ankara Kitap Fuarı'nda, 300'ü aşkın yayın evi ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Fuar dün ünlü yazar Hayati İnanç söyleşisiyle başladı.

KONUK ÜLKE: KAZAKİSTAN

Bu yılın “Konuk Ülkesi” kapsamında Kazakistan’ın yer aldığı 16. Ankara Kitap Fuar’ında, ziyaretçiler eserleri Türkçe yayınlanmış Kazakistanlı yazarlarla tanışma fırsatı bulacak.

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ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ

Okurlarını on binlerce kitapla karşılamaya hazırlanan fuarda, 30 sahaf da hazır bulunacak. Girişin hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacağı 16. Ankara Kitap Fuarı, 31 Ekim’e kadar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın bu sene 450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

FAUR'A İŞLER DAMGASI

İşler Kitabevleri ile İşler Yayın Grubu dün ATO Congresium’da 16.sı düzenlenen Ankara Kitap Fuarı’nın açılışına tam kadro katılarak adeta çıkarma yaptı. Türkiye geneli 4 bin çalışanı, 500 şubesi, 40 yayınevi, 3 binin üzerinde yazar kadrosuyla yardımcı kaynak eser ve sınav sektörünün lideri konumundaki İşler Yayın Grubu’nun standı, daha ilk gün ziyaretçi akınına uğradı. Yazarların kitaplarını imzaladığı fuarda İşler Yayın Grubuna olan ilgi dikkat çekti.

 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

 

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