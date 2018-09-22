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16 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 16 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 16 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
16 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 16 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 16 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 16 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

16 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.12.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.12.2019 13:30:00
Detay: AYAŞ OLTAN MH DAĞITIM HATTI ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: OLTAN MH TAMAMI

  • ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.12.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 16.12.2019 15:00:00
Detay: Fatih Sultan Mehmet mahallesi ,Eskişehir devlet yolu Yaşamkent kavşağında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.12.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 16.12.2019 10:15:00
Detay: Altındağ ilçesi,Zübeyde hanım mahallesi ağaçlar sokak içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Zübeyde hanım mahallesinin bir kısmı

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