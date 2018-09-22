ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 16 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 16 Haziran 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
16 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- ELMADAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.06.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 16.06.2019 14:00:00
Detay: Degerli Abonemiz; Kurtuluş mahallesi Muzaffer sokak 8 numara önünde meydana gelen ariza nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir .
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesinin bir kısmı
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 16.06.2019 11:05:00
Tamir Tarihi: 16.06.2019 15:00:00
Detay: PURSAKLAR SARAY OSMANGAZİ MAH. DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: SARAY OSMANGAZİ MAH
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