16 yaşındaki kızla kaçtığı dolmuştan indirilip dövüldü, yaşam savaşı veriyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.K.'yi (16) alıp, şehir içi dolmuşa binerek kaçan İ.K. (33), petrol istasyonunda yakalanıp dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren İ.K.'yi döven 3 kişi tutuklandı.

Tarsus ilçesinde, sevdiğini öne sürdüğü S.K. ile şehir içi dolmuşa binerek kaçan İ.K., benzin istasyonunda durdurulan araçta, kızın yakınları tarafından yakalandı. S.K., dolmuşun arka tarafından babası tarafından indirildikten sonra yakınları araca bindi. İ.K. dolmuştan indirilip tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Dayak nedeniyle yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika uzanıp bekledi.

'YAKINIYIZ' DEDİLER DÖVDÜLER

Yaklaşık 20 dakika sonra bir araçla gelen ve yakınları olduğunu iddia eden grup da yerdeki İ.K.’yi dövmeye devam etti. Kan içinde kalan İ.K., bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Yürüyemeye çalışan İ.K., istasyonun diğer tarafında yine dövüldü. Bu sırada S.K.'yi de yakınları darbetti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı İ.K. hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan İ.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. tutuklandı.