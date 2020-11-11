16 yaşındaki motosikletli gencin feci ölümü

Pendik'te 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kavşakta hafif ticari araç ile çarpıştı. Gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 4 Kasım'da Velibaba Mahallesi'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede ilerleyen 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Görkem Kocaağa kavşakta hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek sürüklenmeye başladı. Genç, havanın da yağmurlu olması sebebiyle motosikleti ile metrelerce yerde sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlı ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Görkem Kocaağa hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.