  • BIST 1.125
  • Altın 507,867
  • Dolar 8,3751
  • Euro 9,7478
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi

Bursa’da 166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü, parktaki otobüsün üstüne devrildi. Devrilen ağaç mahallelileri korkuturken, 9 yaşındaki Elif Hacıoğlu, "Ağaç devrilirken yatağım sallandı, deprem oldu sandım" dedi.
166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi

Olay, dün sabaha karşı merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. Gövdesi çürüyen 166 yıllık meşe ağacının gövdesinden ayrılan bölümü, yağmurlu havada devrilerek Ziraat Parkı’ndaki bir spor kulübüne ait otobüsün üstüne düştü. Sabah uyandıklarında ağacın devrildiğini gören mahalleliler durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, devrilen bölümü keserek düştüğü yerden kaldırıldı. Mahalleli, ağacın ayakta kalan bölümünün de evler için bir tehdit olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle muhtarının kardeşi Mehmet Tığ (54), yüz yılı aşkın bir süredir ayakta duran ağacın devrilmesinin normal olduğunu belirterek kalan yarısının da kesilmesi ya da budanması gerektiğini belirtti. Tığ, “Meşe ağaçları bir süre sonra çürümeye başlar zaten. Bu ağacın gövdesi de çürümüştü. Dün gece yağmur da yağınca daha fazla dayanamamış ve devrilmiş. Geçen sene de başka bir meşe ağacı devrilmişti yine bu mahallede, üstelik insanlar dışarıdayken. Bu civarda devrilme ihtimali olan başka ağaçlar da var. 166 yıllık bir meşe ağacı, devrilmesine üzüldük ama budanması lazım. Devrildiğini görünce yetkilileri aradım, onlar da gelip gereğini yaptılar, sağ olsunlar, geri kalanın da yarın budanacağını söylediler. Eğer budanmazsa evlerin üzerine devrilme ihtimali var” dedi.

'ONU BÖYLE GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM'

Devrilen meşe ağacının karşısındaki apartmanda oturan Elif Hacıoğlu, meşenin devrildiğini görünce çok üzüldüğünü söyledi. Ağacın devrildiği sırada büyük bir gürültü duyduğunu ve deprem olduğunu sandığını söyleyen Hacıoğlu, “Sabaha karşı 06.00 gibi bir ses duydum. O sırada yatağım sallandı. Deprem oldu sandım, cam sesleri duydum sonra bir şey kırıldı diye düşündüm. Kalkıp baktığımda ağacın devrildiğini gördüm. Onu öyle görünce çok üzüldüm. En son yaşanan depremin ardından çatırtılar gelmeye başlamıştı zaten ağaçtan. Dün gece de yağmur yağdı o da etkilemiş olabilir. Şimdi yarısı devrildi ağacın, yarısı da hala ayakta” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:59
  • İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası02 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
  • Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama02 Kasım 2020 Pazartesi 09:54
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
  • Fransa’da ayrımcılık yasası karşı cinsten doktoru reddedene 5 yıl hapis cezası öngörüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
  • TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu02 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti