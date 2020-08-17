17 Ağustos 1999 depremi (Tarihte Bugün)

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve hafızalarda hala tazeliğini koruyan Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti.

17 Ağustos Marmara Depremi 'nin yıl dönümünün gelmesiyle depremin olduğu gün neler yaşandı? 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde oldu? 17 Ağustos 1999 depreminde kaç kişi öldü? İşte detayları…

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi olarak da adlandırılan deprem, 17 Ağustos 1999 sabahı, saat 03:02'de Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 kişi yaşamını yitirdi , 23.781 kişi yaralandı . 505 kişi ise deprem sonucu sakat kaldı.

285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı oldu. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan birisi olarak kayıtlara geçti.

17 Ağustos 1999 depremi gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

Yakın tarihte bu bölgede Adapazarı merkez üssü olmak üzere 1943, 1957, 1967 yıllarında şiddetli depremler olmuştur. Geçmişteki tarihlere bakıldığında, ortalama 30 senede bir bu bölgede büyük depremler olmaktadır. 1999 depreminden sonra da belirli periyotlarda ve çeşitli büyüklüklerde depremlerin beklenmesi, bu fay hattının karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır.

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