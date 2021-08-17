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17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenlerle anıldı

Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 22'nci yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.
17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenlerle anıldı

Marmara Bölgesinde büyük yıkıma neden olan 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin 22'nci yıldönümü dolayısıyla Yalova'da anma etkinliği düzenlendi. Kentte depremin simgesi olan Deprem Anıtı’nda düzenlenen törende aradan geçen 22 yıla rağmen silinmeyen acı yeniden yürekleri dağladı. 

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Yalova’da büyük yıkıma yol açan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 22'nci yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı Yalova’da düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Deprem Anıtı’na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

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Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar büyük afetin simgesi olan Deprem Anıtı’na çiçekler bıraktı. 
Etkinliğe katılanlar deprem sırasında çekilmiş ve afetin yürek sızlatan görüntüsünü gözler önüne seren fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıt önünde yakınlarını arayanlar, gözyaşlarını tutamadı. Anma programında İl Müftülüğü görevlileri de Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde ise depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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