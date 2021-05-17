17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da uygulanmaya başlayan tam kapanma dönemi, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlar, yollara çıkmaya başladı. Merkezi yollarda araç trafikleri başladı. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte esnaf günler sonra kepenklerini açtı.

KADAMELİ NORMALLEŞME BAŞLADI

29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin bugün saat 05.00'te sona ermesiyle birlikte 1 Haziran günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 'kademeli normalleşme' dönemi başladı. Kademeli normalleşme döneminde 18 yaş altı vatandaşlar ve aşısını yaptırmamış olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

Ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma günü saat 21.00'den başlayarak Cumartesi ve Pazar günleri ülke geneli sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.