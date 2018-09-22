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17 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
17 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 16 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

17 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 17.06.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 17.06.2019 14:00:00
Detay: BAĞLUM KAFKAS MH KARAKAYA CD NO : 35 ŞABEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM KAFKAS MH BAĞLUM KARAKAYA MH

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