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17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın final maçında Rusya ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.

Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Bakan Kasapoğlu, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sırayı alan milli takım için bir kutlama mesajı yayımladı.

Ay-yıldızlı ekibi Avrupa ikinciliğinden ötürü kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak voleybolda ekol olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin A Milli Takımı, bu kızlarımızdan oluşacak. Kızlarımızın üst kategorilerde şampiyonluk yaşayacağına ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa ikincisi millileri kutladı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sırayı alan milli takım için bir kutlama mesajı yayımladı. 

Millilerin başarısını öven Üstündağ, "Gümüş madalya kazanma başarısı gösteren 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren, başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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