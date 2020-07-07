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17 yaşında genç kalp krizine yenik düştü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde iddiaya göre kalp krizi geçiren Cem Yazan (17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cem Yazan'ın, Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın oğlu olduğu öğrenildi.
17 yaşında genç kalp krizine yenik düştü

Olay, saat 20.15 sıralarında Ceritler Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Yazan'ın, Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın oğlu Cem Yazan kendilerine ait iş yerinin önünde durduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Yazan'ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazan'ı ambulansla Kiraç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Cem Yazan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gencin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Cem Yazan'ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ve AK Parti Kiraç İlçe Teşkilatı üyeleri hastaneye akın etti.

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