  • BIST 1.177
  • Altın 493,604
  • Dolar 8,0495
  • Euro 9,5166
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

17 yaşındaki Emre, kalp krizinden öldü

Adana'da markette çalışan Emre Özcan (17), işten geldiği evinde uyurken kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
17 yaşındaki Emre, kalp krizinden öldü

Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Özcan, dün akşam babasıyla birlikte çalıştığı marketten eve döndükten sonra yatıp, uyudu.

Annesi, bu sabah işe gidecek olan oğlunu uyandırmak için odaya girdi. Özcan uyanmayınca, anne  sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı.

Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi, 3 Aralık'ta açılıyor26 Ekim 2020 Pazartesi 13:33
  • Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı26 Ekim 2020 Pazartesi 12:52
  • Kalp krizi geçiren Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil vefat etti26 Ekim 2020 Pazartesi 12:52
  • THY'den yurtiçi indirim kampanyası26 Ekim 2020 Pazartesi 12:51
  • Doğu Akdeniz'in zeytin kokan ilçesi Altınözü'de turizm atağı26 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30,89'a indi26 Ekim 2020 Pazartesi 12:49
  • İstanbul'da 'dört nala' halkın güvenliğine koşuyorlar26 Ekim 2020 Pazartesi 12:47
  • Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı26 Ekim 2020 Pazartesi 12:46
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor26 Ekim 2020 Pazartesi 12:45
  • Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: Çok sayıda asker hayatını kaybetti26 Ekim 2020 Pazartesi 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti