17 yaşındaki yazılımcı dünyaya açıldı

Diyarbakırlı Cengiz Çiftçi kendi ürettiği uygulama "HiScience" (Merhaba Bilim) ile bir GSM operatörünün düzenlediği yarışmada Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Diyarbakır'da bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Cengiz Çiftçi geliştirdiği "HiScience" (Merhaba Bilim) uygulaması ile bir GSM operatörünün düzenlediği yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Geliştirdiği uygulama ile bilim, kültür, sanat meraklılarını tek platformda buluşturmayı hedefleyen Çiftçi, uygulamayla Türkiye'nin her yerinden genç yetenek ve yazarları bir araya toplamak istediğini söyledi.

Çiftçi, "Belli konular üzerinde tartışabileceğiniz bir platform bu. Aynı zamanda harita ile kim nerede, ne yapıyor bunları da görebilirsiniz. Örneğin siz benimle aynı yazılım programı ile ilgileniyorsunuz. Diyarbakır'a geldiniz diyelim, uygulama benimle aynı programı çalışan birinin benim yakınlarıma geldiğini haber vererek benim onunla irtibata geçmemi sağlayacak." diye konuştu.

Diyarbakır merkeze 2 saat uzaklıkta Geçit köyünde yaşayan Çiftçi, yazılımcı olmanın çocukluğunda beri hayali olduğunu söyledi. Çiftçi, "Köyde yaşamak benim gibi bir genç için epey zor aslında. İlkokuldan sonra iş hayatına atılıyorsunuz. Pek çok iş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dağda odun toplamayı da öğrendim babamın yanında inşaatta çalışarak tesisatçılık yapmayı da. Ancak eğitim ile birlikte bu işleri yürütmek beni çok zorladı. Aynı anda saman taşıyıp kitap okuyamazsınız." diye konuştu.

"Farenin nasıl tutulacağını bilmiyordum"

Köyünde teknolojiye ulaşmanın çok zor olduğunu ancak kendisinin teknolojiye merakından dolayı bozuk eşyaları tamir ederek işe başladığını söyleyen Çiftçi, şunları söyledi:

"İlk bilgisayarla tanışmam emekli polis amcamın İstanbul'dan getirdiği bilgisayarla başladı. Ben anaokulundayken onlar yeni bir bilgisayar almışlardı. Eski bilgisayarlarını da bize göndermişlerdi. O bilgisayarın kasası ve ekranı çok büyüktü. Şu an bile hala taşıyamıyorum onu. Amcamlar bilgisayarı kurduğunda hem bir mutluluk hem de bir telaş vardı bende. İlk başlarda bilgisayarın nasıl açılıp kapatılacağını bilmediğim için düğmeyle açıp kapatıyordum. Hatta farenin nasıl tutulacağını bile bilmiyordum. Elim ilk defa fareye değmişti. Fakat bilgisayar eski olduğu için hiçbir şey yapamıyordum. Ofis programlarını bile birkaç saat içerisinde çalıştırabiliyordum. Kuzenimin köyde unuttuğu ofis programları kitabına bakarak ofis programlarını kullanmayı öğrendim."

Futbola olan ilgisizliğinin kendisinde kitap okumaya dönük bir avantaja dönüştüğünü anlatan Çiftçi, "İlkokuldayken iyi futbol oynayamazdım. O yüzden arkadaş çevremden hep dışlanmıştım. İlkokul hocam bunu fark etti ve beni kitap okumaya teşvik etti. Kitap okuma bende bir alışkanlık haline geldi. Hayal gücümü de kitaplara borçluyum. Araştırmayı her zaman severdim." diye konuştu.

"İnternet kafede yazılımla ilgili makaleler okuyordum"

Yazılımı büyük oranda kitaplarda öğrendiğini aktaran Çiftçi, meslek seçimi konusunda kafasının çok karışık olmasına rağmen büyük girişimcilerin ortak özelliğinin yazılımcı olduğunu farketmesiyle yazılım mühendisi olmaya karar verdiğini belirtti. Çiftçi şöyle devam etti:

"Öğle araları internet kafede yazılımla ilgili makaleler okuyordum. Çok fazla araştırma yapıyordum ama öğrendiklerimi uygulayabileceğim donanımlı bir bilgisayarım yoktu. Bu sebeple ümidim de kırılıyordu açıkçası. Ancak tarlada çalışırken bile bir yazılım işi sürekli aklımdaydı. Fakat maddi olarak bunu yapacak konumda değildim. Üstelik bana teknik anlamda yardım edecek bir kişi bile yoktu çevremde. Eğitim ve iş hayatını sürdürürken yanına yazılımı da koymak çok zordu. 24 saat içerisinde benim bunları yapamayacağım çok açıktı.

Ben de yazılımı biraz daha ön plana çıkaracak şekilde bir planlama yaptım hayatımda. İlk olarak bu yılın mayıs ayında harekete geçerek ilk girişimim olan "Hi Science" projesini hayata geçirdim. Bu projeyi yaparken androide kaç kere silip kurdum. Hataların nedenlerini kitaplardan bularak düzeltmeye çalışıyordum. O hatayı çözebilmem için bana yardımcı biri lazımdı. Ama hatalarımı düzeltmeyi bile ya kitaplardan ya da internetten bularak çözmek zorunda kalıyordum."

Çiftçi'nin hedefleri büyüdü. İstanbul'da ya da İzmir'de üniversite okumak isteyen Çiftçi, yazılımla ilgili başka projelerini de bu şekilde hayata geçirmek istiyor.