  • BIST 1.805,30
  • Altın 646.17421
  • Dolar 11.216
  • Euro 12.7006
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -9 °C
»

17 yüzyıllık cam fanustaki sıvı zeytinyağı çıktı

SİVAS'ta kazı çalışmaları sırasında bulunarak Arkeoloji Müzesi'ne konulan yaklaşık 17 yüzyıllık cam fanus içindeki sıvının zeytinyağı olduğu belirlendi.
17 yüzyıllık cam fanustaki sıvı zeytinyağı çıktı

Merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında bulunarak, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı ve Hititler'e ait birçok buluntunun yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Sivas Arkeoloji Müzesine verilen ağzı kille kapanmış cam fanus Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri tarafından araştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda M.S. 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen cam fanusun içindeki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı. 

SCÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM)  Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir, "CÜTAM olarak Sivas'taki tarihi eserlerin neler olduğu, hangi döneme ait olduğu gibi bilgileri ilimize kazandırmak, çalışmalarımızın arasında yer almaktadır. Bugün burada Sivas'a ait bir bulgunun araştırılması yapılarak sonuca eriştirdik" dedi.

SCÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erden Erpehlivan de "Bu çalışmayı yapmaya başlamadan önce biz belgelenmesi ve mental enerji konusunda bir çalışma yapıyorduk. Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir örnek değil. Bu içerisinde malzemesi ile birlikte bulunmuş bir örnek. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizler de gerçekleştirdik" dedi.

CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş ise, "Milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Cam malzemenin ağzı toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş. Dolayısıyla da buradan örnekler alırken, özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle analizini gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımızda bu örneğin özel tekniklerle ayrışmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimiz oluştu" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 26,6 derece23 Aralık 2021 Perşembe 12:45
  • Erzurum'da karla mücadeleye 150 milyon liralık bütçe23 Aralık 2021 Perşembe 12:44
  • Binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler Van Gölü'nün çekilmesiyle gün yüzüne çıktı23 Aralık 2021 Perşembe 12:44
  • Yağmurlar, kuraklığın etkilediği Bafa Gölü'ne yaradı23 Aralık 2021 Perşembe 12:43
  • Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılacak23 Aralık 2021 Perşembe 12:43
  • Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü23 Aralık 2021 Perşembe 10:43
  • Kuğulu Park buz tuttu23 Aralık 2021 Perşembe 10:35
  • İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor23 Aralık 2021 Perşembe 09:41
  • Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı23 Aralık 2021 Perşembe 09:29
  • İstanbul'da bazı bölgelere kar yağdı23 Aralık 2021 Perşembe 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti