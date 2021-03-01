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175 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 kişi tutuklandı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde 37’si çocuk 175 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 organizatör tutuklandı.
175 düzensiz göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığına yönelik yoğun ve koordineli çalışmalarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenlerin bazı kişiler aracılığıyla İstanbul’dan araçlarla Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi’nden deniz yoluyla yurt dışına götürülecekleri bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamyuva Mahallesi’nde 27 Şubat Cumartesi günü yapılan ortak operasyonda, branda ile örtülü iki kamyon durduruldu. Kamyonlarda Suriye, Afganistan, Irak, Bangladeş, Filistin, Pakistan, İran ve Mısır uyruklu olmak üzere 37’si çocuk toplam 176 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri yurt dışına tekneyle götürecek diğer organizatör de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

13’Ü ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan organizatörler K.S., M.B., M.Ö., K.K., B.K., M.A., M.Y., D.Y., E.V., S.İ. ve K.M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenlerden 13’ü herhangi bir yakını olmaması nedeniyle çocuk esirgeme yurduna yerleştirilirdi. 113 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edilirken, 49’u ise İl Göç İdaresi tarafından serbest bırakıldı.

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