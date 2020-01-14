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176 FETÖ'cü askere operasyon

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, 176 askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
176 FETÖ'cü askere operasyon

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı, 115 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında 115 kişi gözaltına alındı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

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