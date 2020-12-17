  • BIST 1.399
  • Altın 466,998
  • Dolar 7,6884
  • Euro 9,4253
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

18 Aralık 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!

18 Aralık 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı mı? 18 Aralık Cuma Hutbesi nedir? 18 Aralık Cuma Hutbesi'nin konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Aralık 2020 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi:
18 Aralık 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 18 Aralık Cuma Hutbesi yayımlandı mı? diye merak ediliyor. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Cuma Hutbesi, tüm yurttaki camilerde imamlar tarafından cemaate okunarak tebliğ ediliyor. 18 Aralık Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?

18 Aralık 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!

MÜMİN HER İŞİNDE MUTEDİLDİR

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Orta yolu tutun!"

Aziz Müminler!
İslâm, itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!
İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır.
Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması da ancak ilâhî dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yemeiçmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

Değerli Kardeşlerim!
Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta ölçüyü kaçırmamaktır. “Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin.” buyuran Sevgili Peygamberimizin çağrısına uymaktır.

Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savunma sanayindeki atılımlardan "Rahatsızlar"17 Aralık 2020 Perşembe 05:01
  • Karabağ’ın İstiklali ve Türk Dünyası’nın İstikbali17 Aralık 2020 Perşembe 04:04
  • Emlakçılardan destek talebi17 Aralık 2020 Perşembe 03:05
  • Sosyal Medyanın Değeri17 Aralık 2020 Perşembe 02:02
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı'dan yüzde yüz yerlilik vurgusu17 Aralık 2020 Perşembe 01:03
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…16 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
  • AK Parti’li meclis üyesi "peşkeş" iddialarına sert cevap verdi16 Aralık 2020 Çarşamba 06:06
  • Hazine’den 5 partiye 481 milyon lira aktarılacak16 Aralık 2020 Çarşamba 05:05
  • Mağdur edeceklerinizi düşünün16 Aralık 2020 Çarşamba 04:02
  • Başkent’in geleceği masaya yatırıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 03:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti