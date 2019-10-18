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18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de düzenlenecek "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katılacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılacak.

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesi 2019-20 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Savunma Sanayii Konya Buluşması'na katılacak, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret edecek.

5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. 

6-TCMB, ekim ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak. 

7- TÜİK, 2018 yılı belediye atıksu istatistiklerini açıklayacak.

8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelecek.

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte’de Türk STK Başkanları ile buluşacak, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile bir araya gelecek.

10- Avrupa Birliği Zirvesinin ikinci gün oturumları yapılacak.

11- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

12- 13. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışı, ATO Congresium'da yapılacak.

13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul edecek.

15- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

17- TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Akhisarspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.

18- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT maçıyla başlayacak.

19- Türkiye Basketbol Federasyonu ile ING Türkiye arasında, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması Shangri-La Bosphorus'ta imzalanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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