18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de düzenlenecek "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katılacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılacak.

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesi 2019-20 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Savunma Sanayii Konya Buluşması'na katılacak, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret edecek.

5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

6-TCMB, ekim ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

7- TÜİK, 2018 yılı belediye atıksu istatistiklerini açıklayacak.

8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelecek.

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte’de Türk STK Başkanları ile buluşacak, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile bir araya gelecek.

10- Avrupa Birliği Zirvesinin ikinci gün oturumları yapılacak.

11- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

12- 13. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışı, ATO Congresium'da yapılacak.

13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul edecek.

15- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

17- TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Akhisarspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.

18- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT maçıyla başlayacak.

19- Türkiye Basketbol Federasyonu ile ING Türkiye arasında, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması Shangri-La Bosphorus'ta imzalanacak.