18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de düzenlenecek "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katılacak.
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılacak.
4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesi 2019-20 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Savunma Sanayii Konya Buluşması'na katılacak, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret edecek.
5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
6-TCMB, ekim ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.
7- TÜİK, 2018 yılı belediye atıksu istatistiklerini açıklayacak.
8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelecek.
9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte’de Türk STK Başkanları ile buluşacak, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile bir araya gelecek.
10- Avrupa Birliği Zirvesinin ikinci gün oturumları yapılacak.
11- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
12- 13. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışı, ATO Congresium'da yapılacak.
13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul edecek.
15- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.
17- TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Akhisarspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.
18- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT maçıyla başlayacak.
19- Türkiye Basketbol Federasyonu ile ING Türkiye arasında, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması Shangri-La Bosphorus'ta imzalanacak.
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