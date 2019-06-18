  • BIST 92.436
  • Altın 253,835
  • Dolar 5,8642
  • Euro 6,5907
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKANisan ayı sanayi üretimi açıklandı
»

18 Haziran 12.30 HADİ ipucu sorusu: Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bağış yöntemi nedir?

Mobil bilgi yarışması Hadi, bu öğlen Mini Hadi yarışması ile 12.30'da! 18 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı! 18 Haziran 12.30 HADİ ipucu sorusu: Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bağış yöntemi nedir?
18 Haziran 12.30 HADİ ipucu sorusu: Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bağış yöntemi nedir?

Mini hadi bugün 12.30’da!

Lösemi, lenfoma gibi kanser türleriyle savaşan hastalara hayatlarına devam edebilme şansı vermek için hepimizin damarlarında bir mucize bulunuyor. Belki de Sensin Derneği de 2013 yılından bu yana bu hayati konu üzerine çalışıyor. Kanınızdaki bu mucizeyi bağışlamak için Kızılay’a gidip 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atıyor ve bir hastaya umut olmak için eşleşmeyi bekliyorsunuz. Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bu bağış yöntemi acaba nedir?

18 Haziran Hadi 12.30 ipucu sorusu: Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bağış yöntemi nedir?

18 Haziran Hadi 12.30 ipucu cevabı: KÖK HÜCRE BAĞIŞI

Hadi müdavimleri, 18 Haziran Hadi ipucu sorusu, 18 Haziran 12.30 Hadi ipucu sorusu, 18 Haziran 12.30 Hadi ipucu cevabı, 18 Haziran 12.30 Hadi ipucu sorusu, 18 Haziran 12.30 Hadi ipucu cevabı nedir? 18 Haziran Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi 18 Haziran ipucu sorusu ne zaman yayınlanacak? diye merak ediyor..

18 Haziran Hadi 12.30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 18 Haziran ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden  oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları, yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun, her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor. 

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez"18 Haziran 2019 Salı 00:03
  • Hayrete düşüren görüntü! Canlarını hiçe saydılar17 Haziran 2019 Pazartesi 19:30
  • Görünce şoke oldular! Ağırlığı 40 kilogram, boyu 2 metre!17 Haziran 2019 Pazartesi 18:30
  • Tunceli'de kurtlar, 42 keçiyi telef etti17 Haziran 2019 Pazartesi 14:28
  • Çanakkale'de korkutan deprem17 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
  • Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor17 Haziran 2019 Pazartesi 12:52
  • Çılgın iş adamı Elon Musk Twitter hesabını kapattı!17 Haziran 2019 Pazartesi 11:16
  • 17 Haziran 20:30 HADİ ipucu: Tiran, Minsk ve Lublyana nerede hangi kıtada yer alıyor?17 Haziran 2019 Pazartesi 11:01
  • 17 Haziran 12.30 HADİ ipucu: İnternet alışverişlerinde seçilen ürünleri ileri tarihte almak için kayıt etme özelliğine ne deniyor?17 Haziran 2019 Pazartesi 10:58
  • 'Bozkırın denizi"nde 'vira bismillah' diyorlar17 Haziran 2019 Pazartesi 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti