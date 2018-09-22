ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 18 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

18 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılmasından dolayı 18.06.2018 Tarihinde 09:00 ile 20:00 saatleri arasında Karapürçek mahallesinin bir kısmına su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin bir kısmı

GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 19:00:00

Detay: ANA BORUDA PATLAK

Etkilenen Yerler: YURTBEYİ MAHALLESİ

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 14:00:00

Detay: ANA BORUDA PATLAK

Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR;BAHÇEKENT SİTESİ;HASVİLLALARI;DOSA MAHALLESI;SEVGİÇİÇEĞİ SİTESİ

KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.06.2019 08:45:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 13:30:00

Detay: ATAPARK MH 540 CD İLE 541 CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI

Etkilenen Yerler: ATAPARK MH OVACIK MH KANUNİ MH CİVARI

MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılacak olması nedeni ile mamak ilçesi başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 14:00:00

Detay: Mamak ilçesi yeni bayındır mahallesi mavi göl caddesi içindeki 300 lük duktil boru arızası nedeni ile saat 14.00 a kadar su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: yeni bayındır mahallesi mavi göl caddesi ve çevresi şahap gürler mahallesi üst kotları küçük kayaş mahallesi üst kotları

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