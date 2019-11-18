18 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

18 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Dolmabahçe Sarayı'ndaki konferansa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde yer alacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yönetici Eğitimi Semineri" ve "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"na iştirak edecek.

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 bütçesi ve 2018 kesin hesaplarıyla kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı görüşülecek.

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katılacak.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

8- TCMB, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

9- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

10- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

11- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

12- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

14- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

15- "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı", "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de başlayacak.

16- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

17- Dünya halterinin efsane ismi, olimpiyat şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

18- ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Sigortam.net İTÜ Basket karşı karşıya gelecek.

19- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası, Arhavi Voleybol-Arkas Spor karşılaşmasıyla sona erecek.