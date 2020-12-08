  • BIST 1.330
  • Altın 469,188
  • Dolar 7,8055
  • Euro 9,4561
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı.
18 keskin virajlı yol, süreyi 2 saat kısaltıyor

Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı. Ordu’ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı. Trabzon'da, 'Dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı Virajları'na benzerliği ile dikkat çeken yolu kullananlar, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kentte 'en tehlikeli kestirme yol' olarak anılan zorlu güzergahı kullanan sürücüler, bariyerle önlem alınmasını istiyor.

‘ZOR BİR YOL’

Yol sayesinde, 2,5 saatte gittikleri yolun yarım saate düştüğünü belirten Özlükent Mahalle Muhtarı Mithat Tepe, “Dere yolundan mahallemize bağlantılı bir yolumuz yoktu. Santral yapımı sırasında şirket kendi kullanımı için bu yolu 2013 yılında tamamladı. Taleplerimiz ses getirdi ve yol asfaltlandı. Bu yol yapılmadan önce Ordu’ya 2,5 saatte gittiğimiz mesafe 30 dakikaya düştü. 18 tane virajı olan yolumuzun tehlikesi çok. Onun için diğer yol güzergâhlarıyla birlikte iyileştirilmesini bekliyoruz. Zor bir yol, kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun tehlikesi yoktur diyen her halde kendini kandırmış olur” dedi.

Mahalle sakini Muhammet Tepe ise "Tehlikeli virajları var. Yağmur yağdığı zaman heyelan olma durumu da var. Onun için bu yol beni korkutuyor” ifadelerini kullandı.

Havva Topçu da, "Burası benim köyüm değil. İlk kez bu yolu kullandım. Karşıdan geçerken bu yolu merak ediyordum. Yol çok kötü ve korkutucuymuş. Daha da bu yolu kullanmam. Kenarlarında korkuluk da yok. Komşumuz arabasıyla dereye uçtu bu yoldan” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosikletlerinin plakasını maskeyle kapatıp gezen gençler yakalandı08 Aralık 2020 Salı 09:15
  • Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik08 Aralık 2020 Salı 09:13
  • İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı08 Aralık 2020 Salı 09:13
  • İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon08 Aralık 2020 Salı 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Aralık 2020 Salı 09:11
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı08 Aralık 2020 Salı 09:11
  • İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı08 Aralık 2020 Salı 09:10
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu08 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Rus savaş uçağı, ABD ve Fransız casus uçaklarını Karadeniz’de engelledi07 Aralık 2020 Pazartesi 23:42
  • Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı07 Aralık 2020 Pazartesi 22:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti