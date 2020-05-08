18 sayfalık not bırakıp intihar etti

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Eren T., boş bir arazide kendisini ağaca asarak intihar etti.

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Eren T., boş bir arazide kendisini ağaca asarak intihar etti.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde boş araziye giden kişi ağaçta asılı ceset gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

18 SAYFALIK NOT ÇIKTI

İncelemede Eren T.'nin yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevrede yapılan incelemelerde de Eren T.’ye ait eşyalar ve not defterine yazılmış 18 sayfalık not bulundu.

Eren T. yazdığı notta, ailesinin kendisini istemeyip evden kovduğunu, bu nedenle 15 gündür sokakta yaşadığını, çöplerden topladığı cam şişe ve kutuları satarak yemek yediğini ve başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı.

"DOĞUM GÜNÜM, KİMSESİZ BIRAKILDI"

Eren T.'nin ardından bıraktığı notlar arasındaki bir sayfaya da Bugün 17 Nisan, doğum günüm. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah hayır etsin inşallah. Kimsesiz bırakıldım" yazdığı görüldü.

Tanınmayacak hale gelen gencin cansız bedeni daha Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.