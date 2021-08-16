  • BIST 1.457,660
  • Altın 483,91
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
SON DAKİKAKoronavirüs aşısında yaş sınırı 12'ye indi
»

18 yaş altı BES' e ilgi arttı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilginin artmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.
18 yaş altı BES' e ilgi arttı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türker Gürsoy, Bireysel Emekilik Sistemi'nde sevindirici gelişmeler yaşandığını belirterek, "Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor" dedi.

Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet katkısı ve cazip yatırım getirileri gibi BES imkânları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek." açıklamasında bulundu.

Yeni başlatılan uygulamaya vatandaşların önemli bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Gürsoy, "Uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık kısa süre zarfında, 10 Ağustos 2021 itibarıyla, katılımcı sayısı 30.000’ler seviyesine, fon büyüklüğü ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştı.

2021 yılı sonu itibarıyla sektördeki beklentiler dikkate alındığında, katılımcı sayısında 200.000 düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon TL seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, emeklilik şirketlerimiz 18 yaş altı katılımcılar adına geniş bir yelpazede ek faydalar sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancıya konut satışı yüzde 64 arttı15 Ağustos 2021 Pazar 09:28
  • Türkiye genelinde yılın 7 ayında yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:40
  • Turunçgilde yeni sezon erkenci limon hasadıyla başlıyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:40
  • Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:30
  • Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü13 Ağustos 2021 Cuma 14:01
  • İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi? Galericiler açıkladı!13 Ağustos 2021 Cuma 13:49
  • Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı13 Ağustos 2021 Cuma 13:44
  • ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor13 Ağustos 2021 Cuma 13:43
  • Aksa Akrilik cirosunu yüzde 91 artırdı13 Ağustos 2021 Cuma 12:54
  • Türkiye sanayi üretiminde Avrupa'dan olumlu ayrıştı13 Ağustos 2021 Cuma 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti