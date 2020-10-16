  • BIST 1.192
  • Altın 486,466
  • Dolar 7,9120
  • Euro 9,2811
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı.
18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş, hakim karşısında

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. 

Duruşma devam ediyor.

Sanık Orhan hakkındaki adli süreç
Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşinin internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormanda sakladı16 Ekim 2020 Cuma 15:28
  • Darbe sanığı eski albay Avıalan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti16 Ekim 2020 Cuma 15:23
  • 'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'16 Ekim 2020 Cuma 14:38
  • Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza16 Ekim 2020 Cuma 14:37
  • Polis 'sınırları zorlayan' uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor16 Ekim 2020 Cuma 14:36
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı16 Ekim 2020 Cuma 13:53
  • Ankara Şehir Hastanesi'ne iki ödül birden16 Ekim 2020 Cuma 13:36
  • Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti 16 Ekim 2020 Cuma 13:23
  • Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor 16 Ekim 2020 Cuma 13:22
  • Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı16 Ekim 2020 Cuma 13:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti