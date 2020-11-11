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180 çiftçiye yem tohumu

Beypazarı’nda 180 çiftçiye yem tohumu (fiğ ve yonca) dağıtıldı.
180 çiftçiye yem tohumu

Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, beraberinde İl Tarım Orman Müdürü Bülent Korkmaz ile Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ardından Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret eden Özkan ve Korkmaz, yeni belediye binasıyla ilgili görüştü. Ardından ilçedeki 180 çiftçiye törenle yem tohumu dağıtıldı.

Özkan, kışlık havuç yıkaması ve paketlemesi tesisinde incelemelerde bulunarak, çiftçilerle görüştü.
Beypazarı'nın tarım konusunda "Ankara'nın kalbi" olduğunu belirten Özkan, "Sadece Ankara'da değil, Türkiye genelinde birçok üründe ilk üç sırada yer almaktadır. Havuç, yeşil soğan, marul, aysberg gibi... Bakanlığımızın çiftçimize destekleri sürüyor. Ankara, bürokrat şehri olarak bilinse de çok önemli tarım potansiyeline sahip." dedi.
 

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