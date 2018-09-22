  • BIST 110.599
  • Altın 282,354
  • Dolar 5,9363
  • Euro 6,6025
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

19 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
19 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 19 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2019 16:45:00
Tamir Tarihi: 19.12.2019 19:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi çınar sokak ıçinde Q110 hdpe boru arızasından dolayı 19.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: karşıyaka mahallesi çınar sokak ve çevresi

  • ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2019 16:00:00
Tamir Tarihi: 19.12.2019 18:00:00
Detay: ÇUBUK CMHURİYET MAHALLESİ STAD CADDESİNDE ANA SEBEKE ARIZASI SEBEBİYLE SULAR KESİLMİSDİR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ STAD CADDESİ BAGLI SOKAKLAR

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan ile ortak basın toplantısından flaş Türkiye mesajı19 Aralık 2019 Perşembe 12:57
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak19 Aralık 2019 Perşembe 10:37
  • İspanya 235 gündür hükümetsiz19 Aralık 2019 Perşembe 10:29
  • Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü19 Aralık 2019 Perşembe 10:28
  • Türkiye ve dünya gündemi 19 Aralık 201919 Aralık 2019 Perşembe 09:41
  • Meteoroloji'den kritik uyarı19 Aralık 2019 Perşembe 09:33
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Aralık 2019 - ASKİ19 Aralık 2019 Perşembe 09:32
  • 19 Aralık Ankara Elektrik Kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ 201919 Aralık 2019 Perşembe 09:31
  • 19 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 201919 Aralık 2019 Perşembe 09:30
  • Tel Abyad’da hain saldırı19 Aralık 2019 Perşembe 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti