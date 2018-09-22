19 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 19 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.12.2019 16:45:00
Tamir Tarihi: 19.12.2019 19:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi çınar sokak ıçinde Q110 hdpe boru arızasından dolayı 19.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: karşıyaka mahallesi çınar sokak ve çevresi
- ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.12.2019 16:00:00
Tamir Tarihi: 19.12.2019 18:00:00
Detay: ÇUBUK CMHURİYET MAHALLESİ STAD CADDESİNDE ANA SEBEKE ARIZASI SEBEBİYLE SULAR KESİLMİSDİR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ STAD CADDESİ BAGLI SOKAKLAR
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