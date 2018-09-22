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19 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
19 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 19 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

19 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • SİNCAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 19.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2019 14:00:00
Detay: GÖKÇEK MAHALLESİ TERMİNAL SOKAKTA BULUNAN ANA BORUNUN ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR.
Etkilenen Yerler: GÖKÇEK MAHALLESİ

  • POLATLI su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 19.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2019 17:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ-KURTULUŞ MAHALLESİ-CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

  • MAMAK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 19.06.2019 05:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2019 11:00:00
Detay: BAHÇELERİÇİ MAHALLESİ 207 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELERİÇİ MAHALLESİ, HARMAN MAHALLESİ, ALTIAĞAÇ MAHALLESİ

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 19.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2019 16:00:00
Detay: İKİZCE GİRİŞİ VANA BAĞLANTISI
Etkilenen Yerler: GÖKÇÖYÜK MAH İKİZCE MAH

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