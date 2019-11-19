19 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

19 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene katılacak.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Solhan'da tekstil atölyesi açılış törenine iştirak edecek.

5- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katılacak.

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine iştirak edecek.

8- Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Grand İstanbul Levent'te yapılacak.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

10- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

11- Almanya'da 12 Afrika ülkesi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Afrika Konferansı gerçekleştirilecek.

12- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

13- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

14- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

16- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

17- "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla düzenlenen "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" kapanış oturumuyla sona erecek.

18- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

19- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bursa'dan milletvekilleri, Vali Yakup Canbolat ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek.

20- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

21- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

22- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

23- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, aynı ülkeden Anwil'i konuk edecek.

24- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında iki Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

25- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Türk Hava Yolları, Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.

26- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10. ve son hafta C, E, G, I gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

27- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 6. hafta erteleme maçında Mardin Büyükşehir Başakspor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.