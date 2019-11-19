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19 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

19 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
19 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

19 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene katılacak. 

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Solhan'da tekstil atölyesi açılış törenine iştirak edecek.

5- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katılacak.

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine iştirak edecek.

8- Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Grand İstanbul Levent'te yapılacak.

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. 

10- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

11- Almanya'da 12 Afrika ülkesi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Afrika Konferansı gerçekleştirilecek.

12- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

13- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

14- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

16- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

17- "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla düzenlenen "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" kapanış oturumuyla sona erecek.

18- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

19- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bursa'dan milletvekilleri, Vali Yakup Canbolat ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek.

20- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. 

21- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

22- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek. 

23- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, aynı ülkeden Anwil'i konuk edecek.

24- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında iki Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 

25- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Türk Hava Yolları, Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek. 

26- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10. ve son hafta C, E, G, I gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. 

27- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 6. hafta erteleme maçında Mardin Büyükşehir Başakspor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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