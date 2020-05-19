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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk. Bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek; sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

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Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan 16 genç ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti temsilcileri katıldı.

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Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partiler de anıta çelenk bıraktı.

Törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

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