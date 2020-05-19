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19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü

Günlük yaşantıyı derinden etkileyen, inflamatuvar bağırsak hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla, 19 Mayıs “Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (İBH) Günü” olarak kabul ediliyor.
19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü

Günlük yaşantıyı derinden etkileyen, Türkiye’de on binlerce kişide var olduğu tahmin edilen inflamatuvar bağırsak hastalıklarına ve bu hastalıkların sosyal yaşama engel olduğuna dikkat çekmek amacıyla, 19 Mayıs “Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (İBH) Günü” olarak kabul ediliyor.

İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD) toplumsal farkındalık projeleri kapsamında 19 Mayıs İBH Günü nedeniyle bu hastalıkla ilgili çok sayıda etkinlik gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

Hastalığa dikkat çekmek için etkinlikler kapsamında İzmir Megapol Çarşı Kulesi, 19 Mayıs 'ta sabaha kadar mor ışıklarla aydınlatılacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İBH Günü kapsamında mor ışıklarla aydınlatılmıştı. 

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Dernek tarafından hastalığa dikkat çekmek için Araştırmacı Yazar Sibel İnan ile Dernek Başkanı Ömür Akkaya bu gece 21.30'da Sağlığın Şifreleri adı altında bir program gerçekleştirecek. 

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Gazetemize bilgi veren Dernek Başkanı Ömür Akkaya, İBH Günü'nde düzenledikleri söz konusu etkinlikler ile sindirim sistemi hastalıklarının toplumdaki farkındalık seviyesini yükseltilmesi ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesini hedeflediklerini belirtiyor. Akkaya, "Dünya İBH Günü her sene olduğu gibi bu 19 Mayıs'ta da tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanarak farkındalık oluşturulacak. 

Bu sebeple herkesten ricamız bu anlamlı günde bize destek olmak için hastalığın simgesi olan mor renk giyinip #ibhmorışıkyak etiketiyle bize fotoğraflarını göndermeleri" dedi. 

Osman Akdoğan/ilksayfa

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