19 Mayıs Stadyumu'nun yenisi ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yeniden inşasının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Alanı yerinde inceleyen muhabirimiz eski stat alanında hiçbir çalışmanın olmadığını görüntüledi.

19 Mayıs Stadyumu için çürük raporunun açıklanmasının ardından yıkım işlemleri, geçtiğimiz yıl başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mevcut yerine yapılmasına karar verilen Yeni 19 Mayıs Stadı’nın ise 4 yıl içinde bitirilmesi planlanmıştı. Yıkımı üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen yeni stat inşasına başlanılmaması merak uyandırdı. Birçok vatandaş yeni stat inşasının ne zaman başlayacağını merak ederken, Başkent’in statsız bırakılmasının üzücü olduğunu belirtti.

ESKİSİ 2 YILDA YAPILMIŞTI

1934 yılında inşaatı başlayan ve 1936 yılında açılan 19 Mayıs Stadı, sayısız cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet ve bakan gördü. Sayısız Başkent takımını konuk eden tarihi stat, Avrupa kupalarında birçok ülke takımını ağırlarken Süper Lig’den de birçok takımı konuk etmişti. İtalyan bir mimar tarafından yapılan stat spor alanında sayısız başarılara da ev sahipliği yapmıştı.

PROJESİNİN TAMAMLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yeni stat projeleri arasında yer alan ve Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılması planlanan yeni stat için yaklaşık 500 milyon liralık bütçe öngörüldüğü iddia edilmişti. Milli Takımlar Stadyumu şeklinde planlanan tesis 7 gün, 24 saat sistemine göre inşa edilecek olup, projesinin yüzde 80'i tamamlanan tesis için 2017- 2018 futbol sezonu sonunda yoğun bir çalışmanın yapılması planlanmıştı.

4 YILDA YAPILACAK İDDİASI

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) standartlarına uygun şekilde inşa edilecek olan stat için hazırlanan projede istenilen 25 standardın 24'ünün içerisinde yer aldığı da iddia edilmişti. Ankara Stadyumu’nun 3 ya da 4 yıl içerisinde bitirilerek, başkentteki futbolseverlerin hizmetine sunulması planlanmış, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ imkânlarıyla inşa edilerek Türk futboluna kazandırılacağı savunulmuştu.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BAŞLAMADI

Tüm bu iddialara rağmen yıkılan stadyumun yerinde herhangi bir yeni çalışma olmaması objektiflerimize böyle yansıdı. Tüm başkentlilerin merakla beklediği stat projesinin inşasının ne zaman başlayacağı merak edilirken, vatandaşlar çalışmaların bir an önce başlatılmasını talep etti. Başkentin statsız bırakıldığını söyleyen vatandaşlar, uzun yıllardır başkentte milli bir müsabaka oynanmadığını da hatırlatarak bu ayıbın bir an önce giderilmesini istedi.

ESKİSİ 2 YENİSİ 4 YILDA

Ankara’nın dünya başkentleri ile yarışabilmesi için stadın daha kısa bir sürede yapılarak sporseverlere sunulmasını isteyen vatandaşlar eski stadın 2 yılda yapıldığını hatırlatarak, yenisinin günümüz teknolojisi ile daha kısa bir sürede yapılabileceğini vurguladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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