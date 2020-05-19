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19 Mayıs'ı Van Gölü semalarında kutlayan yamaç paraşütçüleri 'Evde kal' çağrısı yaptı

Van'da bir grup paraşütçü, ellerinde Türk bayraklarıyla Van Gölü semalarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
19 Mayıs'ı Van Gölü semalarında kutlayan yamaç paraşütçüleri 'Evde kal' çağrısı yaptı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanıs Kalesi yakınındaki tepelere gelen bir grup yamaç paraşütçüsü, valilikten aldıkları özel izinle uçuş yaparak, hem 19 Mayıs'ı kutladı, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Van Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde uçuş yapan yamaç paraşütçüleri araçla çıktıkları zirvelerden Van Gölü'nün masmavi suları ve zirvesi karlı Süphan Dağı'na doğru uçuş yaparak gökyüzünden kutlama ve uyarı mesajları gönderdi.

Gökyüzü Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ömer Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşlarında verdikleri mesajlarla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Paraşütle Van Gölü koylarında uçmanın çok keyifli olduğunu belirten Orhan, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde kutlamak istedik ve tüm dünyayı saran koronavirüs salgına dikkat çekmek için 'Evde kal Türkiye' mesaj verdik. Çok keyifliydi. Hedefimiz bu sporun kentte daha da yaygın olarak yapılmasını sağlamak. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz."

Spor öğretmeni Cevat Sarı ise topluluklarının değişik meslek gruplarında çalışan kişilerden oluştuğunu ve boş zamanlarında fırsat buldukça paraşütle uçtuklarını belirtti.

Gökyüzünde olmanın sıra dışı olduğunu aktaran Sarı, şöyle dedi:

"Van Gölü'nün eşsiz koylarına havadan bakmanın keyfi anlatılmaz. Bu spora gereken desteğin verilmesi ve daha da yaygınlaştırılması tek arzumuz. Bu işe merak duyan herkesi bu deneyimi paylaşmaya bekliyoruz. Bize her zaman destek olan Van Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürümüz Nevzat İnanç Bey ile kurumlarımıza çok teşekkür ederiz."

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