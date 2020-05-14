  • BIST 100.006
  • Altın 384,625
  • Dolar 6,9598
  • Euro 7,5229
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 23 °C
»

19 Mayıs'ta drone'lar 'online' havalanacak

Drone yarışları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizasyonuyla dünyada ilk defa Türkiye'de online ve resmi bir müsabaka haline gelecek.
19 Mayıs'ta drone'lar 'online' havalanacak

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan (THSF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Online Drone Gençlik Kupası, özel bir simülasyon sistemi aracılığıyla Türkiye Hava Sporları Federasyonu YouTube kanalında, elemeler sonrası seçilecek 50’nin üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenecek. 

Sporcuların hız, dikkat ve el-göz koordinasyonunu maksimum seviyede kullanacağı müsabaka 19 Mayıs Salı günü saat 12:00’de başlayacak. Yarışmanın detayları Türkiye Hava Sporları Federasyonu web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizasyonuyla dünyada ilk defa Türkiye'de online ve resmi bir müsabaka haline gelecek.

Finalde dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:06
  • 39 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni sözleşme13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:05
  • Fenerbahçe'de bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:32
  • Hentbolda tüm ligler şampiyon ilan edilmeden sıralamaya göre tescil edildi12 Mayıs 2020 Salı 15:24
  • Vatandaşlar koronavirüs döneminde en çok spor etkinliklerini özledi12 Mayıs 2020 Salı 11:09
  • Koronavirüsü yenen Fatih Terim sahaya indi12 Mayıs 2020 Salı 10:02
  • Hasan Şaş istifa etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:25
  • Basketbolda tüm ligler şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:08
  • Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
  • Bakan Kasapoğlu Galatasaray Başkanı Cengiz'i ziyaret etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti