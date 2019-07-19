19 Temmuz HADİ ipucu 12:30 sorusu: Türkiye’de kaç Büyükşehir var?

Mobil bilgi yarışması HADİ, bu öğlen 12.30'da! 19 Temmuz Hadi ipucu sorusu.. 19 Temmuz 12.30 HADİ ipucu sorusu: Türkiye’de kaç Büyükşehir var?

Hadi İnstagram hesabından bugünün ipucu sorusu şu şekilde paylaşıldı:

'Selam hadiciler, 12.30 yarışmasında ipucu sorumuz Ordu’dan geliyor.

@dumantepe_'nin sorusu şöyle; “ Türkiye’de şu anda kaç tane Büyükşehir vardır ?”

Bizimle ipucu videosu paylaştığı için @dumantepe_’ye çok teşekkür ederiz. 5 jokeri hesabına tanımlandı bile!

Sen de #hadisensor etiketi ile soru sorduğun videonu paylaş; hem yarışmada bir soru senden olsun hem de bizden 5 joker kazan!'

19 Temmuz HADİ 12.30 ipucu sorusu: Türkiye’de kaç tane Büyükşehir var?

19 Temmuz HADİ 12.30 ipucu cevabı: 30

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HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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