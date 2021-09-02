19 yeni otobüs yollarda

EGO, toplu ulaşımda sıkıntı yaşayan Başkentlilerin daha rahat ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla 355 otobüs ile 22 BELKA elektrikli otobüsünün filoya katılacağı süreci başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda seyahat konforunu artırmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) satın aldığı 8 metre uzunluğa sahip 51 otobüsten ilk partide 19 tanesini teslim aldı.

Düşük emisyon değerleri sayesinde çevreci özelliğiyle üretimi yapılan 2021 model otobüsler, metro ring hatlarında ve dar sokak-caddelerin bulunduğu bölgelerde hizmet verecek.



Otobüsler; Euro 6 motor teknolojisi özelliği, düşük dönüş yarı çapı ve yüksek manevra kabiliyetiyle şehir içi dar sokak ve caddelerden artık daha kolay geçiş yapabilecek. Otobüsün alçak tabanı biniş kolaylığı sağlarken, engelli erişimine uygun tekerlekli sandalye rampası sayesinde de engelli vatandaşlar daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.



İhalesi ve sözleşme süreci tamamlanan doğalgazlı körüklü/solo otobüsler ile dizel körüklü otobüsler ise Kasım ayından itibaren peyderpey teslim alınacak Ankara caddelerinde hizmet vermeye başlayacak.

“355 YENİ ARACIMIZ İÇİN BAŞLANGINÇ YAPTIK”



Otobüslerin renk ve tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentlilerin belirlediğini, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde de hizmet vermeye başlayacağını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu bilgileri paylaştı:

“Ankara’da en son 2013’te araç alımı yapılmıştı. Bu tablonun mutlaka değişmesi gerektiğini Sayın Mansur Yavaş başkanımız her fırsatta dile getirdi. Biz de bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Toplam 355 tane araç alımına yönelik büyük bir başlangıç yaptık. Daha kısa mesafelerde metro ring seferlerini yapacak şekilde ya da büyük araçların manevra kabiliyetinin olmadığı dar sokak ve caddelerde servis verebilmek amacıyla, ölü kilometreleri ortadan kaldıracak donanıma sahip araçlar satın aldık. Sefer sıklığını artırmak ve yolcunun daha hızlı bir şekilde metro istasyonlarından varmak istedikleri noktalara ulaşımını sağlamak amacıyla 8.31 metre uzunluğa sahip bu araçları, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın alarak bir çalışma yürüttük. 2. parti otobüsler ise 2 hafta içerisinde, geri kalan 12 araç da eylül ayında gelecek. Yeni otobüslerimiz Ankaralılara hayırlı olsun.”

YENİ GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Yeni alınan otobüslerle sefer yapılacak hat ve güzergahlar ise şöyle belirlendi:

-110 Bilkent Metro İstasyonu-Bilkent-Beytepe Mahallesi,

-111 Bilkent-Bilkent Metro İstasyonu,

-112 Ankara Şehir Hastanesi-Kızılay-Ulus,

-113 Tarım Bakanlığı Metro-Ankara Şehir Hastanesi,

-132 Söğütözü Metro İst.-100.Yıl,

-134 Söğütözü Metro İst.-Ç.Ambar-Çiğdem Mah,

-136 Söğütözü Metro-100.Yıl-Çiğdem Mah. 167 Mta-Emsan Sit.-Söğütözü Cad,

-171 Bilkent Metro İst.-M.Kemal Mah,

-175 Bilkent Metro İstasyonu-Beytepe Mah,

-176 Bilkent Metro-Bilkent Üniversitesi,

-232 Batıkent Metro-Botanik Metro-Mebuskent,

-240 Batıkent Metro-Çeşme 276 Batıkent Metro-Çakırlar Çiftliği,

-287 Mesutevler-Batıkent Metro,

-294 Batıkent Metro-Ergazi-İnönü Mahallesi,

-295 Batıkent Metro-Modernkent-Kardelen,

-299 Batıkent Metro-İlkyerleşim,

-416 Aktepe-Kamil Ocak Mah.-Felek Cad.-Divrik Cad.-Mecidiye Metro İst,

-430 Akköprü Metro İstasyonu-Varlık Mah,

-431 Akköprü Metro İstasyonu-İskitler,

-448 Beşevler-Bahçelievler,

-460 Uyanış-Pınarbaşı-Sanatoryum Cad.-Şehitler Metro İst,

-558 İstanbul Yolu Metro İstasyonu-Yeni Batı Mahallesi,

-576 Koru Metro İstasyonu-Venüskent-Yaşamkent-Ümit Mahallesi,

-578 Dempa Sanayi Sitesi-Sıhhıye,

-579 Sincan-Çokören-Ücret-Yenihisar,

-582 Koru Metro İstasyonu-Şehitali Mahallesi,

-583 Koru Metro İst.-Ballıkuyumcu,

-587 Koru Metro İstasyonu-Bağlıca Mahallesi (1. Etap),

-597 Koru Metro İstasyonu-Bağlıca Mahallesi (2. Etap).