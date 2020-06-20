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190 kişilik ekiple hummalı çalışma

Yenimahalle Belediyesi, ülkeyi etkisi alan Korona Virüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların dinlenmek için tercih ettiği parklara ve yeşil alanlara detaylı bakım çalışması yapıyor.
190 kişilik ekiple hummalı çalışma

Yenimahalle’nin dört bir yanında hummalı bir çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin temiz ve yeşil bir ortamda dinlenerek keyifle vakit geçirmesini amaçlayarak tüm parklarda çimlendirme ve bakım işlemleri gerçekleştiriyor.

460 parkta çim biçme ve sulama çalışması

İlçe genelinde parklarda bakım çalışmasını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi 190 kişilik ekiple, Batıkent, Şentepe bölgesi, Yenimahalle merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Demetevler’de bulunan parklarda çim biçme ve sulama çalışmasının yanında boş alanlar ve ağaçlandırma alanlarında yabani ot biçimi işlemini gerçekleştiriyor.

Yenimahalle’ye vatandaşların rahat nefes alması amacıyla kazandırılan 460 parkın tümünde 3’üncü kez çim biçme çalışması yapan belediye ekipleri bunun yanında yaz mevsiminin ilk günlerinden bu döneme kadar begonya, petunya, Çin karanfili, sardunya gibi farklı türlerdeki 500 bin’e yakın çiçeği toprakla buluşturdu.

Yaşar “Parklarda sosyal mesafe kuralına uyalım”

İlçe sakinlerinin temiz ve düzenli parklarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahallelilerin rahat edeceği ve huzur bulacağı parkların bakım işlemlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ekiplerimiz çim biçme, çiçek dikme gibi çalışmaların yanında ilçemizde ki tüm yeşil alan ve parkların bakımını gerçekleştiriyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takarak dışarı çıkması büyük önem ifade ediyor. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız” şeklinde konuştu. 

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