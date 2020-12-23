191 park yenilendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de 514 parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 parkımızı son bir buçuk yıl içinde baştan sona yeniledik” dedi.

Keçiören’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yeni inşa edilen parklarda özellikle ağaçlandırma alanlarının oluşturulduğunu da kaydeden Altınok, “Paklarımızı çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank, çardak ve yeşil alanlarla donattık. Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimize 1 milyon 700 bin adet çeşitli türde çiçek dikimi yaptık. Ağaç türünden ise 109 bin 985 adet fidanı toprakla buluşturduk. Dikimini gerçekleştirdiğimiz çoğu parkımızda kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullandık” diye konuştu.

“EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİNİ YAPIYORUZ”

Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesinin Bağlum’a yapılacağını da aktaran Altınok şunları söyledi:

“436 bin metrekarelik alana yapacağımız Millet Bahçesi Ankara’nın nefes alacağı alan haline gelecek. Burası büyük bir rekreasyon noktası olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Böylece Ankara`ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Bu projemiz Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.”