1915 Çanakkale Köprüsü akaryakıtta büyük tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarının 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarının ise 113 milyon liraya ulaşacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman Tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak. Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolundan" yapacağı inceleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece kulelere yakın kısımlardaki tabliyelerin montajının kaldığını söyledi.

Artık "Asırların hayali" için geri sayımın başladığını ifade eden Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 101 kilometre uzunluğuyla Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını anlattı.

Karaismailoğlu, köprünün 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklarıyla 3 bin 563 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 23 metrelik orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize ediyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecektir. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak."

"DÜNYANIN ETRAFINDA DÖRT DEFA DÖNECEK KADAR ÇELİK TEL KULLANILDI"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerin projesi olarak Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracağını ve ülkenin simge yapılarından olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2x3 Trafik şeritli köprümüzün tabliyesi, 45 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi. Asma köprü kule temelleri Asya tarafında eksi 45 metre, Avrupa tarafında ise eksi 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturmuştur. 1915 Çanakkale'de kuru havuz ve ıslak havuzda keson imalatları, plint ve bağ kirişi imalatları, ankraj blokları, kule montajı, ana kablo montajı, tabliye montajı ve üst yapı çalışmaları gibi yapım tekniği açısından birçok önemli imalat kalemi yer alıyor. Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmakta. Bölgedeki yüksek rüzgar hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz, gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı stabilitesi test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır."

"18 MART 2022'DE HİZMETE GİRMESİ İÇİN YORULMAK BİLMİYORUZ"

Karaismailoğlu, köprünün kule temellerinin, olası büyük depremlere karşı çelik kazıklarla güçlendirildiğini ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçildiğini dile getirerek, "Görevli şirket tarafından yapım bedeline 2,332 milyar avro, kamulaştırma çalışmalarına ise 579 milyon lira harcama yapılmıştır." diye konuştu.

Kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmalarının yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için güney kulede 165 adet, kuzey kulede ise 203 adet olmak üzere toplam 368 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakıldı. Ana kablo imalatları tamamlanarak, 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 5 Şubat 2021 tarihinde montaj çalışmalarına başlanılarak, montaj, ön sıkıştırma ve nihai sıkıştırma çalışmaları ile askı kelepçeleri ve düşey askı halatlarının montaj çalışmaları tamamlandı. Tabliye panel ve blok imalatları yapıldı. Montajları tamamlanan 66 adet mega blok, 21 adet single blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi'ndeki tabliye stok sahasına intikal ettirildi."

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar orta açıklıkta 38 adet, yan açıklıklarda 32 adet olmak üzere toplamda 70 adet tabliye blokunun montajının bitirildiğini bildirdi.

İtme-sürme yöntemiyle inşa edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü ile 365 metre uzunluğundaki Avrupa Yaklaşım Viyadüğü'nün tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Tabliye bloklarının montajları ile artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Tabii, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları devam ederken bir yandan da otoyol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 altgeçit köprüsü, 39 üstgeçit, 40 altgeçit, 227 menfez ve 4 kavşak tamamladık. 1 köprü, 4 üstgeçit, 1 kutu menfez, 8 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, ve 2 bakım işletme merkezinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 100 personel, 809 iş makinesi ve 7/24 çalışma esasıyla başarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda projemizin 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için yorulmak bilmiyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, yapılan her yeni yolun, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can kattığını kaydetti.

KÖPRÜNÜN İKİ AYAK ARALIĞI 2023 METRE

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.