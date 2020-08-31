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1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor

Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlanıyor. Çalışma için boğaz, 3 ve 4 Eylül'de 07.00 ve 19.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor

Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlanıyor.

Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için, Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün, özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık veriliyor.

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Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarında ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajının da yapımına başlanıyor.

Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz, 3 ve 4 Eylül'de, 07.00 ve 19.00 saatleri arasında çift yönlü olarak kapatılacak.

Toplamda 2 gün sürmesi planlanan çalışma ile her iki yaka, ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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