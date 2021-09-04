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1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi şantiye alanına getirildi

Çanakkale'nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü için üretilen son tabliye bloku şantiye alanına ulaştırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi şantiye alanına getirildi

Köprünün ağırlığı 105 bin tonu bulan kalıcı çelik yapılarının imalatlarını gerçekleştiren ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun sonuncusu, şirkete ait GMK-1 isimli özel gemiye yüklendi.

Gölcük'teki tesisten gemiyle 31 Ağustos'ta yola çıkan son tabliye, bu sabah Gelibolu'daki şantiye alanına ulaştı.

1500 metrekarelik dev Türk bayrağıyla aydınlatılan tabliye bloku, çalışmaların devamı itibarıyla yerine monte edilecek.

Her biri 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliyelerin montajının ay sonu bitirilmesi planlanıyor.

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