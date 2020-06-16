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'1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı.
'1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve 5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Altun, toplantıda 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurguladığını kaydetti.

Toplantıda, bütün Osmanlı vatandaşları için zorluk ve acıyla geçen bir dönemin çeşitli odaklar tarafından üretilen yalan ve iftiralarla siyasi hesaplar uğruna kullanılmaya çalışmasının önüne geçecek politikalar üzerinde durulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ve milletimizi karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımların ele alındığı toplantıda, konunun tarihi ve hukuki boyutlarının ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleriyle anlatılmasını sağlayacak projeler ve faaliyetler ele alınmıştır."

Toplantı
Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

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