  • BIST 1.431
  • Altın 480,883
  • Dolar 8,3242
  • Euro 10,0362
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürüten bilgiler Rusya Bilimler Akademisinin raporlarında

Prof. Dr. Vüsale Musalı, 1915 olaylarına ilişkin "Rusya Bilimler Akademisinin raporlarında Ermenilerin yok edildiğine, öldürüldüğüne dair bir cümle bile göremiyoruz. Bilakis Türk askerlerinin cesetlerinin olduğu anlatılıyor." dedi.
1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürüten bilgiler Rusya Bilimler Akademisinin raporlarında

Azerbaycan asıllı Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vüsale Musalı, AA muhabirine, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına karşı Rus belgelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rusya Bilimler Akademisince oluşturulan bir ekibin Doğu Anadolu'ya gönderildiğini belirten Musalı, "Bu ekip bölgeden aldığı çok sayıda kıymetli eseri koruma adıyla Rusya'ya götürmüştür. Söz konusu eserler St. Petersburg Doğu Yazmaları Enstitüsünde 'Van Koleksiyonu' adıyla muhafaza edilmektedir." diye konuştu.

Bu ekibin amaçlarından birinin Doğu Anadolu'daki Ermeni varlığını kanıtlamak olduğunu vurgulayan Musalı, "Bölgedeki kültürel varlıkları ortaya çıkararak bölgenin aslında Ermenilere ait olduğunu kanıtlamak istiyorlardı ama bölgede ortaya çıkarılan 1279 eserin sadece yüzde 2'lik kısmının Ermenice olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Raporların soru cevap kısmında Ermeni iddialarını çürütecek bölümler yer aldığını anlatan Musalı şöyle devam etti:

"Görevli akademisyene, 'Van'ı kim bu hale getirdi?' denildiğinde, Ermeni ve Rus askerlerinin getirdiği belirtiliyor. Ermeni akademisyen S. Ter-Avetisyan ise özellikle Van bölgesi ve Bitlis'te araştırma yaptığında Türk askerlerinin cesetlerinin kokusundan durulmayacak kadar kötü olduğu için o bölgede duramadığını söylüyor. Oradaki büyük bir şahsi kütüphanenin yakılıp yıkıldığını kayda geçiriyor. Doğu Anadolu'nun bütün sokaklarının parçalanmış İslami eserlerin yazmalarıyla dolu olduğu yazmakta. Rus ve Ermeni oryantalistlerin hazırladığı bu raporlar, bugün gündeme getirilen Ermeni soykırımı iddialarını da çürütmektedir. Raporlarda camilerin tuvalete dönüştürüldüğü de yer alıyor. Soykırım yapıldıysa bu vahşeti kimler yapıyordu? Bu vahşet Türklerin dilinden değil, Rus ve Ermeni oryantalistlerin dilinden Rusya Bilimler Akademisinin kayıtlarına geçiyor. Camilerin durumunu da fotoğraflamışlardır. Bunlar da hala durmaktadır."

"Uydurma soykırım meselesi, Ermeni ve Rusların kendi belgeleriyle inkar ediliyor"
Musalı, "Rusya Bilimler Akademisinin raporlarında Ermenilerin yok edildiğine, öldürüldüğüne dair bir cümle bile göremiyoruz. Bilakis Türk askerlerinin cesetlerinin olduğu anlatılıyor. Kütüphanelerin yakıldığı, yazma eserlerin sokaklar boyunca dağıldığı anlatılıyor. Kendi elleriyle belgelere geçirmiş bulunuyorlar. Uydurma soykırım meselesi, Ermeni ve Rusların kendi belgeleriyle inkar ediliyor." diye konuştu.

O dönem Türkiye'den kaçırılan eserlerin Türklerin kültürel mirası olduğunun altını çizen Musalı şunları kaydetti:

"2015 yılında Rusya'ya bir araştırma için gittiğimde elime bir katalog geçti. Çok dikkatimi çekti. Bu eserlerle ilgili literatürde sadece bir cümle yer almakta. Bunun Türkiye için önemli olduğunu düşündüm ve inceledim. İade edilmesi de ikili anlaşmalar kapsamında mümkündür. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı bu koleksiyonu almaya yönelik bir çalışma başlatırsa nerede bulunduğu belirlendi, gerekli yardımı seve seve yaparım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürüten bilgiler Rusya Bilimler Akademisinin raporlarında06 Mayıs 2021 Perşembe 14:42
  • Balıkesir’de 375 gramlık pide 1 buçuk lira06 Mayıs 2021 Perşembe 14:01
  • Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi06 Mayıs 2021 Perşembe 14:00
  • Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası krizi06 Mayıs 2021 Perşembe 13:59
  • Mobil robot kol projesiyle dünya 1’incisi oldu06 Mayıs 2021 Perşembe 13:58
  • Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı06 Mayıs 2021 Perşembe 13:57
  • Türkiye, Letonya'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı06 Mayıs 2021 Perşembe 13:42
  • Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:41
  • Bakan Çavuşoğlu: Almanya ile ikili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor06 Mayıs 2021 Perşembe 13:08
  • Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza06 Mayıs 2021 Perşembe 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti