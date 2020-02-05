Devlet konservatuarı klasik Türk sanat müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde dünyaya geldi. (Abisi Savaş Manço - Kız kardeşi İnci Manço)

Türk müziğinin önemli isimlerinden Barış Manço, yaptığı TV programlarıyla da tanınıyordu. 1 Şubat 1999’da hayatını kaybeden Barış Manço geride sayısız şarkı ve hala unutulmayan programlar bıraktı.