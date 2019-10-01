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1956 model otomobilini lüks araçlara değişmiyor

Klasik otomobil tutkunu Manisalı Uğur Tekindağ, 1956 model Chevrolet Belair marka klasik otomobili için yapılan hiçbir teklife yanaşmıyor.
1956 model otomobilini lüks araçlara değişmiyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Uğur Tekindağ, 1956 model Chevrolet Belair marka klasik otomobilini, yüksek fiyatla satın almak isteyenlerin tekliflerine olumsuz yanıt veriyor.

İlçe sanayi sitesinde traktör yetkili servisi işleten Tekindağ, babasının yurt dışındaki bir arkadaşına ait 1956 model nostaljik otomobili satın alarak, restorasyonunu yaptı.

Uzun yıllar neredeyse hiç kullanılmayan, kapalı garajda branda altında korunan klasik otomobilin deforme olan bölgelerini aslına uygun düzelten Tekindağ, yaklaşık 15 bin lira maliyetle 63 yıllık aracı tekrar yollarla buluşturdu.

Otomobilini her gün özenle temizleyen ve bakımlarını yapan Tekindağ, kendisine gelen yüksek fiyata rağmen otomobilini satmıyor, lüks araçlarla yapılan takas tekliflerini kabul etmiyor.

Tekindağ, 1956 model aracının 140 beygir gücünde ve 3 bin 500 santimetreküp silindir hacminde olduğunu belirterek, "Otomobilimi diğer klasik araçlardan ayıran en önemli özellik, bu zamana kadar orijinalliğini koruması ve değişen herhangi bir parçasının bulunmamasıdır." dedi.

Tekindağ, otomobiliyle gezmeye çıktığında görenlerin ilgisini çektiğini anlatarak, "Bu otomobil ile dolaşırken insanlar çok şaşırıyorlar. Geçmiş dönemlerde bu otomobillerden kullanmış olanlar gördükleri zaman gözleri doluyor. Herkes modelini, yaşını, markasını ve ne kadar yaktığını soruyor. Bu otomobili kullanmak gerçekten çok farklı bir duygu." ifadelerini kullandı.

Pek çok otomobili deneyimleme şansı olduğunu ancak hiçbirinde klasik aracındaki konforu bulamadığını dile getiren Tekindağ, şöyle devam etti:

"Son model lüks araçları da deneme şansım oldu ama ben klasik otomobilimdeki rahatlığı ve konforu hiçbir araçta bulamadım. Otomobili almak için zaman zaman teklifler geliyor. Bu yapılan tekliflerden bir tanesi de 200 bin lira civarındaydı ama satmayı ya da başka araçla takası düşünmüyorum. Otomobilime duygusal anlamda çok bağlandım. Nasip olursa benden sonra çocuklarıma da bu aracı aktarmayı düşünüyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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