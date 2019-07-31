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1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştüren Medeni Erol, müşterilerine nostaljik ortamda yemek hizmeti veriyor.
1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü

Sarıkamışlı işletmeci Medeni Erol'un balık lokantasına dönüştürdüğü Kars-Erzurum kara yolu kenarındaki eski kamyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış aylarında Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yabancı turistlerin, yazın da yerli halkın büyük ilgi gösterdiği lokanta, müşterilerine sarıçam ormanları arasında nostaljik ortam sunuyor.

İşletmeci Medeni Erol, daha önce aldığı 1972 model kamyonu ahşapla döşeyerek balık lokantasına çevirdiğini söyledi.

Kültür alabalığı üretimi yapmak üzere tesis açtıklarını anlatan Erol, bunun üzerine kamyonu ilçe dışındaki yol kenarına çekerek burada hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Erol, "Yolun altındaki Keklik Deresi'nde kültür alabalığı üretiyoruz. Burada ürettiğimiz balıkları bu kamyon lokantada günlük olarak vatandaşlara sunuyoruz." diye konuştu.

Şehirden bunalanların buraya gelip hem stres attığını hem de güzel havayı teneffüs ettiğini belirten Erol, şunları kaydetti:

"Kamyonun kasa kısmının tamamını ahşaptan yaptık. Dışardan bakanlar kamyon olarak görüyor, içine girdiklerinde balık lokantası olduğunu fark edince çok beğeniyorlar. Yol üzerinde olduğu için tırcılardan gelenler var, çevre il ve ilçelerden gelenler var. Kültür turlarıyla gelenler de oluyor. Yerimiz çok güzel, vatandaşlar çok beğeniyor."

"Bu kamyon şehrin yükünü omzumuzdan atıyor"

Müşterilerden Hasan Cellat da güzel orman havasında, nostaljik ortamda yemek yemenin insanı mutlu ettiğini söyledi.

Hem ortamın güzel hem balığın lezzetli olduğunu dile getiren Cellat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kamyon bir nebze de olsa şehrin yükünü omzumuzdan atıyor. Daha önce kamyon bir gün burada, bir gün şehir merkezinde hizmet veriyordu. Burada sabitlenmesi insanların buraya yönlenmesine sebep oldu. Çeşmenin başında olması, aşağıda alabalık tesislerinin bulunması, burada istirahat edilip semaver çayı içilmesi, insanı şehir psikolojisinden uzak tutuyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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