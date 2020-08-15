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1993- 1997 yıllarında teröristlerce şehit edilen 8 köylü törenle anıldı

TERÖR örgütü PKK tarafından 1993 ve 1997 yıllarında Çemişgezek Güneybaşı köyünde şehit edilen 2 köy korucusu ve 6 sivil vatandaş Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı tören ile anıldı.
1993- 1997 yıllarında teröristlerce şehit edilen 8 köylü törenle anıldı

Çemişgezek Güneybaşı köyünde düzenlenen şehitleri anma töreni ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"1993-1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından, İlimiz Çemişgezek İlçesi Güneybaşı köyünde acımasızca şehit edilen 6'sı sivil 2'si korucu 8 masum vatandaşımız düzenlenen programla anıldı. Valimiz Mehmet Ali Özkan, 1993-1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından Çemişgezek ilçesi Güneybaşı köyünde şehit edilen vatandaşlarımızın şehadetlerinin yıldönümü anısına düzenlenen anma programına katılarak şehit aileleri ile bir araya geldi. Valimiz Mehmet Ali Özkan programda yaptığı konuşmada: "Alfabenin her harfine terör örgütü kurdular. Çocuklarımızı kandırdılar. Kendi emellerine alet ettiler. Bunlar bu merhametli milletin, Yüce Türk Milletinin üzerinde emelleri olan ne kadar bozma ne kadar dönme varsa batıyla -haçlı dediğimiz zihniyetle bir oldular, bu milletin üzerine yöneldiler. Bunlar bu milletin evladı olamazlar. Bakın 6 masum canımız PKK Terör örgütüne mensup hainlerce şehit edildi. Yine 2 kahramanımız vatanı için, bayrağı için, toprağı için, imanı için mücadele verirken, bu hainlerce şehit edildi. Bunlar hainlikleriyle cehennemi boylayacaklar. Bu kararlı mücadeleden bu millet vazgeçmeyecek. Şahadet bizim yolumuz. Kahramanlarımızın yolunda hepimiz yürümeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin vesilesiyle de geçmişten bugüne başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi şehitlerimizi ve de gerek ilmi gerek aklı gerekse de bedeniyle ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerini şükranla yâd ediyorum." Valilik açıklamasında şehitlleri anma törenine, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, şehit aileleri ve vatandaşların katıldığı belirtildi.

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