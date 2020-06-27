2.5 milyon üniversite adayının gireceği YKS maratonu bugün başlıyor

Bugün yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem eşliğinde yapılacak sınav saatlerinde Türkiye geneli sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İki gün sürecek YKS maratonu bugün başlıyor. YKS birinci oturum (TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturum (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.

Sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı boyunca toplu taşımada ve sokaklarda yoğunluk olmaması sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde;

“27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.”

Baraj puan geri çekildi

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak