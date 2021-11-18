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2. Abdülhamid Döneminden Kalma Saat Kulesi Restore Edildi

Çankırı’da 2. Abdülhamid döneminden kalma saat kulesi Çankırı Belediyesi’nce aslına uygun olarak restore edildi.
2. Abdülhamid Döneminden Kalma Saat Kulesi Restore Edildi

Çankırı’da 2. Abdülhamid döneminden kalma saat kulesi Çankırı Belediyesi’nce aslına uygun olarak restore edildi. Halk arasında "Çan Saati" olarak adlandırılan ve uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat yeniden zamanı göstermeye başladı.

Alibey Mahallesi'nde bulunan ve kentin sembollerinden olan tarihi saat kulesinde Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinlerin ardından Çankırı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. 

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Çalışmalar kapsamında 15 metre yüksekliğe sahip saat kulesinin dış cephesi aslına uygun olarak restore edilirken, korozyona uğramış demir aksamları tamamen yenilendi. Kule içerisindeki ahşap merdivenler daha işlevsel hale getirilirken, İsviçre’de yapılarak Çankırı’ya getirilen saat yıllar sonra yeniden zamanı göstermeye başladı. 
Saat kulesinde tamamlanan çalışmaları inceleyen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti. 

Başkan Esen, kentin tüm değerlerine sahip çıkma gayretinde olduklarını anlattı.

Saat kulesinin Uzunyol İkinci Etap Cephe İyileştirme Projesi çalışmaları kapsamında restore edildiğini ifade eden Başkan Esen, “ Uzun zamandır üzerinde durulmamış, unutulmuş, atıl vaziyette duran bu yadigâra sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak istedik. Bu anlamda başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan çalışmalar sadece bölge halkını ya da Çankırı’daki vatandaşlarımızı değil, ülke genelinde yaşayan tüm hemşehrilerimizi mutlu etti” dedi.
Başkan Esen, Uzunyol İkinci Etap Cephe İyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti. 

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